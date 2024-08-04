düşünceleriniz ?

arkadaşlar merhaba bir durumumu sizinle paylaşmak istiyorum. 8 yıllık bayan polisim. mesleğin hepimizin bildiği saçma sapan hallerinden bunalan biri olarak komiserlik deneyim belki daha mutlu olurum var olan düzeni bir şekilde değiştirmek için çabalarım diye düşündüm, emek vererek çalıştığım son yapılan paem sınavından 87 yazılı , 95 parkur puanla mülakatta elendim. üstüne şark iline geldim şuan üst üste yaşadığım bu durum haliyle zaten soğuk olduğum meslekten iyice uzaklaşmama neden oldu, kendimi işe veremiyorum ben de birçok kişi gibi istifa konusunu düşünür oldum sizce bunun için var olan birikimin ne düzeyde olması gerekir ki düşünmeden istifa edilsin ? ve sonrasında neler önerirsiniz teşekkürler şimdiden.

arkadaşlar merhaba bir durumumu sizinle paylaşmak istiyorum. 8 yıllık bayan polisim. mesleğin hepimizin bildiği saçma sapan hallerinden bunalan biri olarak komiserlik deneyim belki daha mutlu olurum var olan düzeni bir şekilde değiştirmek için çabalarım diye düşündüm, emek vererek çalıştığım son yapılan paem sınavından 87 yazılı , 95 parkur puanla mülakatta elendim. üstüne şark iline geldim şuan üst üste yaşadığım bu durum haliyle zaten soğuk olduğum meslekten iyice uzaklaşmama neden oldu, kendimi işe veremiyorum ben de birçok kişi gibi istifa konusunu düşünür oldum sizce bunun için var olan birikimin ne düzeyde olması gerekir ki düşünmeden istifa edilsin ? ve sonrasında neler önerirsiniz teşekkürler şimdiden.