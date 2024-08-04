Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 19:43
düşünceleriniz ?
arkadaşlar merhaba bir durumumu sizinle paylaşmak istiyorum. 8 yıllık bayan polisim. mesleğin hepimizin bildiği saçma sapan hallerinden bunalan biri olarak komiserlik deneyim belki daha mutlu olurum var olan düzeni bir şekilde değiştirmek için çabalarım diye düşündüm, emek vererek çalıştığım son yapılan paem sınavından 87 yazılı , 95 parkur puanla mülakatta elendim. üstüne şark iline geldim şuan üst üste yaşadığım bu durum haliyle zaten soğuk olduğum meslekten iyice uzaklaşmama neden oldu, kendimi işe veremiyorum ben de birçok kişi gibi istifa konusunu düşünür oldum sizce bunun için var olan birikimin ne düzeyde olması gerekir ki düşünmeden istifa edilsin ? ve sonrasında neler önerirsiniz teşekkürler şimdiden.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 19:55
komserlik olmadı diye istifa edilmez ama sorunu yanıtlayacak olursam kira derdin yoksa bir evin varsa ufakta bi birikim yaptıysan bir yıl ücretsiz izne çık ondan sonra zaten kararını kendin verirsin

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
04 Ağustos 2024 20:03
1 ev 1 araba ve 1 milyon tl param olsaydı anında istifa ederdim
Toplam 2 mesaj

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