Meslek içi yükselme sınavlarındaki adaletsizlik ve motive olamama

Kıymetli meslektaşım,yaşadığın süreci bende yıllar önce çok stresli bir şekilde,başka kurumlara gidip geçiş yapma prosedürlerini araştırıp öğrenecek kadar ileri taşıdım,büyük şehirdeydim,ne üst yönetici kesim ne halk polisi zerre sevmiyordu,gitmek için çabaladım tayin istedim dilekçe yazdım kabul edilmedi,tek çıkar yolumun komiserlik sınavı olduğunu gördüm,üstelik mülakat yoktu ozaman,tabi o arada mülakatı olan bi sürü yazılı sınav kazandım,yazılı ve akıllı sınıf sınavlarında derece yapmama rağmen mülakatlar hep hüsrandı,en sonunda komiser yardımcılığını zar zor ,hasbel kader kazandım,o zamanlar bu sayfalarda bedavadan komiser olanlara edilen bedduaları okurdum,insanların haklarının alenen yenmesine,serzenişlerini buralara yazmalarına bakar,ozamanki adıyla paralel yapının üyelerinin bu bedduaları okuyup kafalarını yastığa nasıl rahat koyabildiklerine şaşardım.Ve gün oldu Allah hak yiyenlerin bir kısmından bunun hesabını sordu,mağdur olanların hakları iade edilmedi evet ama devletin bu hesabı sorması ve kendini koruma mekanizması göstermesi yine de iyi bir şey.Bence istiafadan ziyade kurumlar arası geçişi deneyebilirsin,orda yine en azından memuriyetin elinden gitmez,ya da ücretsiz izne çıkıp yapmak istediğin iş varsa 6 ay 1 sene deneyebilirsin, bi polis ücretsiz izne çıkmış düğün salonu işletmeciliği denemişti,tutarsa mesleği bırakcam diyodu,sonra naptı bilmiyorum.Evet şimdi kimsenin duymak istemediği o sözü söyleyelim,mülakat yani torpil ya da nezaket dilindeki adı ile referans,kanunda da yazsa,yönetmelikte de yazsa,o referansı bulanda,referans olan da referans olunan şahıs da haram yemektedir,referansla,bekçi de olsan,memurda olsan,komiser yardımcısı da olsan,devlette işçi de olsan,kendi yediğin ve eşine çocuğuna ailene yedirdiğin her lokma haramdır,ateşten lokmadır,Diyanet İşleri Başkanlığı referansla girilen elde edilen maaş helaldir diye fetva vermiş olsa da yediğin lokma haramdır,şimdi klasik bahaneyle yazan olur illaki,"canım ozaman konusmayı bilmeyen adammı komser olsun".konusmayı bilmeyen adam nasıl polis memuru olmuşsa,komiser de olur,dışardan aldığın adamı da zaten yazılı sınav öncesinde gerek psikolojik gerek fiziksel muayne esnasında zaten konusmasına bakıyosun,sıkıntı görsen yazılıya sokmazsın o adamı.Evet torpilci referansçı arkadaşlar,sizin referansınız yüzünden hakkıyla yazılı sınavı kazanan insanlar polis olamıyor,bekçi olamıyor,komser olamıyor,savcı olamıyor,öğretmen olamıyor,hatta devlette işçi olamıyor,hayatları boyunca çile çekiyor,hastalık sahibi oluyor hatta ölüyorlar,bu vebal sizin üzerinizdedir.Bu dünyada bunun hesabını verirsiniz inşallah ki vereceksiniz,Allah sizi öyle şeylerle imtihan edecekki oturup düşüneceksiniz,acaba yediğim haklardan mı bu hastalık bu musibet bu kaza geldi başıma diyeceksiniz de o noktadan sonra torpille referansla geldiğiniz makamları terkte etseniz bir işinize yaramayacak.