Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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04 Ağustos 2024 19:43
Meslek içi yükselme sınavlarındaki adaletsizlik ve motive olamama

arkadaşlar merhaba bir durumumu sizinle paylaşmak istiyorum. 8 yıllık bayan polisim. mesleğin hepimizin bildiği saçma sapan hallerinden bunalan biri olarak komiserlik deneyim belki daha mutlu olurum var olan düzeni bir şekilde değiştirmek için çabalarım diye düşündüm, emek vererek çalıştığım son yapılan paem sınavından 87 yazılı , 95 parkur puanla mülakatta elendim. üstüne şark iline geldim şuan üst üste yaşadığım bu durum haliyle zaten soğuk olduğum meslekten iyice uzaklaşmama neden oldu, kendimi işe veremiyorum ben de birçok kişi gibi istifa konusunu düşünür oldum sizce bunun için var olan birikimin ne düzeyde olması gerekir ki düşünmeden istifa edilsin ? ve sonrasında neler önerirsiniz teşekkürler şimdiden.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 19:55
komserlik olmadı diye istifa edilmez ama sorunu yanıtlayacak olursam kira derdin yoksa bir evin varsa ufakta bi birikim yaptıysan bir yıl ücretsiz izne çık ondan sonra zaten kararını kendin verirsin

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
04 Ağustos 2024 20:03
1 ev 1 araba ve 1 milyon tl param olsaydı anında istifa ederdim

Rıfkıpolis
Aday Memur
04 Ağustos 2024 20:06

Kıymetli meslektaşım iki defa komserlik sınavından 83,86 almama rağmen elenmiş biri olarak diyorum ki adamımız olmadan kazanmamız imkansız bizi meslekten soğutan bundan önce çok daha şeyler var yerinde olsam doğudayken ilerde iş yapacak bir lisans bölüm oku ilerisine sonra bakarsın ama herhangi bi meslek olmadan mesleğimizi bırakmamız Türkiye şartlarında pek mantıklı sayılmaz hakkında hayırlısı olsun yinede


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 20:09
1 milyonu faize koy çalışmadan aylık 50 bin lira polis maaşı alırsın tabi faiz hassasiyetin yoksa:)
Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
1 ev 1 araba ve 1 milyon tl param olsaydı anında istifa ederdim

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
04 Ağustos 2024 20:09
hassasiyet falan kalmadı :D
siyahbeyaz88, 2 gün önce
1 milyonu faize koy çalışmadan aylık 50 bin lira polis maaşı alırsın tabi faiz hassasiyetin yoksa:)

specialone1907
Aday Memur
04 Ağustos 2024 20:16
kıymetli meslektaşım birikim önemli bir faktör bir evin bir araban varsa dışarıda herhangi bir işte 25-30 bin tl maaş alır mutlu olduğun bir iş yapabilirsin. birikim yok diyorsan yapabileceğin bir iş becerisi olması gerekiyor. şayet şuan tamir tadilat işinden anlayan birisi dükkan açıp bugün ki polis maaşının iki veya üç katını rahat kazanır. Elimde bir maharet iş becerisi yok diyorsan çok iyi bir iş teklifi olmalı ki istifa edebilesin.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 20:24
bende kafayı kırıp malulen emekli olup a101 bimde kasiyer olayım diyorum:)

erkn055
Memur
04 Ağustos 2024 20:38
memurluk artık çift maaş alan çiftlerin işi olmaya doğru gidiyor

BAYYCU-NOYAN
Şef
04 Ağustos 2024 20:57

kat kat fazlası var söylemesi ayıp.... Çocuklarım için çalışmak zorundayız devrem...

Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
1 ev 1 araba ve 1 milyon tl param olsaydı anında istifa ederdim

srnyas
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:23
1 yılda erir seneye 50 binin bi değeri kalmaz başka pasif gelir lazım
siyahbeyaz88, 2 gün önce
1 milyonu faize koy çalışmadan aylık 50 bin lira polis maaşı alırsın tabi faiz hassasiyetin yoksa:)

kripto1982
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 23:30
Tebrikler güzel puan almssnz, siz üstüne düşeni yapmssn, maalesef mülakat denen rezil sistemden elenmissn, bu saatten sonra bence eğer pomemli olup güzel bir bölüm mezunuysam, senin yerinde olsam sarkta gece gündüz KPSS calsrm, bırakırım o zaman mesleği, en güzeli kendi mesleğini icra etmek, ben meslekte 18i calsyorum, pomemliyim, bana akıl veren olmadı, su saatten sonra ders çalışma olmuyor zaten, kademeli emeklilik gelirse emekli olacağım onu bekliyorum, neyse hayırlısı olsun

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
04 Ağustos 2024 23:37
bayansın beğenmiyorsan neyi düşünüyorsun ki istifa et gitsin evli isen esin sana bakar istediğin mesleği bulana kadar bekar isen gider zengin koca ile evlenirsin ne düşünüp duruyorsun istifa et gitsin olmadı baban bakar kendi kendine niye bu kadar dert yaptın ki

memur3428
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 00:00

Vizyonun gözlerimi kanattı saygıdeğer meslektaşım...

iyilikiyidir01, 2 gün önce
bayansın beğenmiyorsan neyi düşünüyorsun ki istifa et gitsin evli isen esin sana bakar istediğin mesleği bulana kadar bekar isen gider zengin koca ile evlenirsin ne düşünüp duruyorsun istifa et gitsin olmadı baban bakar kendi kendine niye bu kadar dert yaptın ki

Iceberg228
Aday Memur
05 Ağustos 2024 00:59


Iceberg228
Aday Memur
05 Ağustos 2024 01:05

8. Meslek yılım benim de. Çoğu kişi istifa etmeyi düşünüyor. Tercih dışı atamalar fazlaca yıpratıcı bir de üstüne mahrumiyet bölgesi bir ilçe ise daha da çekilmez ve zor oluyor hele ki çocuk çocuk varsa soğuyor insan. Şuan maalesef maaşlarımız çok az. Dışarda herhangi bir iş yapan bir ücretli çalışan bizim çalışma saatleri ile daha fazla kazanabiliyor. Çift maaş ise çocuk varsa eşlerden birinin maaşı ona gidiyor. Hayat zor meslek daha da zor hele geldi. Gene de hep bir sözüm var üç beş çakal için istifa edilmez. Yukarda devreler ve abiler güzel diyor önce ücretsiz izinde kendini denemelisin.


Toros101
Şef
05 Ağustos 2024 06:29

İstifa etmek yerine gihe geçmeyi ya da başka bir kuruma geçmeyi deneyebilir bunun peşi sıra çalışabilirsin. Bu ekonomik ortamda istifa etmenin sana yarardan çok zarar getireceğini söyleyebilirim. Bir şeyler değiştirmeye çalışmanın ve bu düşünce ile komiserlik sınavına girmeniz ise mutluluk verici. Lakin teşkilat hep aynı. Hani kelebek etkisi derler ya olmadı, kendi çalıştığın ortamda işini layıkıyla yapman ve en önemlisi adaletli davranman ile teşkilatta çok büyük etki yaratır merak etme. Ama işte sonradan seni çıkıntı dik vesaire diye damgalarlar olur işine yokuş yaparlar orası ayrı.

Olumsuzluklar hayata ve mesleğe bakış açına veya birşeyleri değiştirme iradene ket vurmasın. Bu teşkilatta yalnız değiliz çünkü


sancak bayrak
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 06:34

Bayanlar için bizim meslek daha kolay,sorululuğu az,gece çalışanı az,hiç bir şeyi kafaya takma,meslek içinde büyük adaletsizliklwr her zaman olacaktır,boş ver gitsin.bulunduğun ortam da mutlu olmaya çalış.Eğer ki bekarsan kesinlikle meslek dışından biri ile evlen.


apacche
Aday Memur
05 Ağustos 2024 08:30

Kıymetli meslektaşım,yaşadığın süreci bende yıllar önce çok stresli bir şekilde,başka kurumlara gidip geçiş yapma prosedürlerini araştırıp öğrenecek kadar ileri taşıdım,büyük şehirdeydim,ne üst yönetici kesim ne halk polisi zerre sevmiyordu,gitmek için çabaladım tayin istedim dilekçe yazdım kabul edilmedi,tek çıkar yolumun komiserlik sınavı olduğunu gördüm,üstelik mülakat yoktu ozaman,tabi o arada mülakatı olan bi sürü yazılı sınav kazandım,yazılı ve akıllı sınıf sınavlarında derece yapmama rağmen mülakatlar hep hüsrandı,en sonunda komiser yardımcılığını zar zor ,hasbel kader kazandım,o zamanlar bu sayfalarda bedavadan komiser olanlara edilen bedduaları okurdum,insanların haklarının alenen yenmesine,serzenişlerini buralara yazmalarına bakar,ozamanki adıyla paralel yapının üyelerinin bu bedduaları okuyup kafalarını yastığa nasıl rahat koyabildiklerine şaşardım.Ve gün oldu Allah hak yiyenlerin bir kısmından bunun hesabını sordu,mağdur olanların hakları iade edilmedi evet ama devletin bu hesabı sorması ve kendini koruma mekanizması göstermesi yine de iyi bir şey.Bence istiafadan ziyade kurumlar arası geçişi deneyebilirsin,orda yine en azından memuriyetin elinden gitmez,ya da ücretsiz izne çıkıp yapmak istediğin iş varsa 6 ay 1 sene deneyebilirsin, bi polis ücretsiz izne çıkmış düğün salonu işletmeciliği denemişti,tutarsa mesleği bırakcam diyodu,sonra naptı bilmiyorum.Evet şimdi kimsenin duymak istemediği o sözü söyleyelim,mülakat yani torpil ya da nezaket dilindeki adı ile referans,kanunda da yazsa,yönetmelikte de yazsa,o referansı bulanda,referans olan da referans olunan şahıs da haram yemektedir,referansla,bekçi de olsan,memurda olsan,komiser yardımcısı da olsan,devlette işçi de olsan,kendi yediğin ve eşine çocuğuna ailene yedirdiğin her lokma haramdır,ateşten lokmadır,Diyanet İşleri Başkanlığı referansla girilen elde edilen maaş helaldir diye fetva vermiş olsa da yediğin lokma haramdır,şimdi klasik bahaneyle yazan olur illaki,"canım ozaman konusmayı bilmeyen adammı komser olsun".konusmayı bilmeyen adam nasıl polis memuru olmuşsa,komiser de olur,dışardan aldığın adamı da zaten yazılı sınav öncesinde gerek psikolojik gerek fiziksel muayne esnasında zaten konusmasına bakıyosun,sıkıntı görsen yazılıya sokmazsın o adamı.Evet torpilci referansçı arkadaşlar,sizin referansınız yüzünden hakkıyla yazılı sınavı kazanan insanlar polis olamıyor,bekçi olamıyor,komser olamıyor,savcı olamıyor,öğretmen olamıyor,hatta devlette işçi olamıyor,hayatları boyunca çile çekiyor,hastalık sahibi oluyor hatta ölüyorlar,bu vebal sizin üzerinizdedir.Bu dünyada bunun hesabını verirsiniz inşallah ki vereceksiniz,Allah sizi öyle şeylerle imtihan edecekki oturup düşüneceksiniz,acaba yediğim haklardan mı bu hastalık bu musibet bu kaza geldi başıma diyeceksiniz de o noktadan sonra torpille referansla geldiğiniz makamları terkte etseniz bir işinize yaramayacak.


mr07
Aday Memur
05 Ağustos 2024 13:19

Tekrar gir. Artık hiç bir unvan bir kez calistim girdim


mr07
Aday Memur
05 Ağustos 2024 13:22

Tekrar gir. Artik hic bir unvan calistim girdim kazandim ile olmuyor. Yılmadan calisan kazaniyor. Cevremdeki bi yerlere gelmis insanlar ile sohbet ettigimde cogu hep der; surdan elendim, surasi olmadi vs diye.

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