Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Ağustos 2024 20:22
Belediyeden Kit'e Geçiş

arkadaşlar belediyede kadrolu mühendisken, başka ilde TCDD de mühendislik kazandım. sizce geçmek mantıklı mıdır, özelleştirme vs konusunda veya 657den 399a geçme konusunda bilgisi veya fikri olan yardımcı olabilir mi ?


test4
Memur
04 Ağustos 2024 20:28

657 mi 399 mu ? bence her zaman 399 bir adım önde. ha baktın özelleştirme oldu, havuzdasın. illa seni bi kuruma verirler. rahatının bozulmasını istemiyorsan 657'de kal. maaşım yükselsin diyorsan 399'a geç. sonuç itibariyle hepimiz para için çalışıyoruz.


zahmetçakar
Şef
04 Ağustos 2024 20:35

hangi ili kazandın hocam?

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