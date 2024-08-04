Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Ağustos 2024 20:39
Atama talebim hakkında

6 Şubat depremlerinde anne ve babamın evleri ağır hasarlı olarak değerlendirildi depremden sonra bunu gerekçe göstererek Kahramanmaraşa atanmak için iki defa mazeret ataması talebinde bulundum Ağrı ilinden ikiside uygun görülmedi , bu sene tayine tabiiydim maraşı 1. Sıraya yazdım 4. Tercih Nevşehir geldi eşim öğretmen oda kendi atamasında kahramanmaraşa atandı (2. Atama) bu durumları gerekçe göstererek iki tane daha dilekçe yazdım mazeret atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor pbsde. Dün yine dilekçe yazdım eşim dilekçelerim sonuçlanana kadar geçici görevlendirme ile lahramanmaraşa atanmak istiyorum şeklinde. Kahramanmaraş?ta milli eğitim müdürlüğünden öğretmen eksikliği olduğuna dair yazı alıp onu da ekledim dilekçeme. Ağrıdan henüz ilişik kesmedim ben ağrıdayım eşim Kahramanmaraş?ta şuan bu süreç nasıl sonuçlanır veya nasıl bir yol izlemeliyim ?


Cancan001
Aday Memur
04 Ağustos 2024 21:23

Ankara'ya git adam bul


Rıfkıpolis
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:02

Ya mahkemeye vereceksin aile birliğinin bozulmasını sebeb göstereceksin yada Ankara?da sağlam adam bulup yarım saatte atamanı çıkartıp gitmeyi başka seçeneğin yok


Polsam4633
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:04

İdare mahkemesi bu konuda nasıl bilginiz var mı emsal karar bulamadım

Rıfkıpolis, 2 gün önce

Ya mahkemeye vereceksin aile birliğinin bozulmasını sebeb göstereceksin yada Ankara?da sağlam adam bulup yarım saatte atamanı çıkartıp gitmeyi başka seçeneğin yok


Rıfkıpolis
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:30

İstanbulda bir meslektaşımız bu şekilde dava açıp gitmişti anayasayı sebeb göstererek ve hal olmuştu atamasını bu şekilde yapmıştı bunu sadece adamı olmayan yapıyor yalnız adamı olan bi saate atamasını çıkartıyor gözlerimle defaaten şahit oldum ki bi saate atamasını çıkartan garip bi teşkilattayız :)

Polsam4633, 2 gün önce

İdare mahkemesi bu konuda nasıl bilginiz var mı emsal karar bulamadım


Polsam4633
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:33

O ?adam ? dediğiniz şey bende yok maalesef :) bir avukatla görüşeyim en iyisi

Rıfkıpolis, 2 gün önce

İstanbulda bir meslektaşımız bu şekilde dava açıp gitmişti anayasayı sebeb göstererek ve hal olmuştu atamasını bu şekilde yapmıştı bunu sadece adamı olmayan yapıyor yalnız adamı olan bi saate atamasını çıkartıyor gözlerimle defaaten şahit oldum ki bi saate atamasını çıkartan garip bi teşkilattayız :)


Rıfkıpolis
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:37

Bu işlerle uğraşan avukatlar var ağrıda bunu bulabilir misin bilmiyorum ama Ankara ve istambulda bu işle uğraşan avukatlar var her hallederim diyen avukata da inanma iyice araştır umarım en kısa zamanda ailene ulaşırsın devrem

Polsam4633, 2 gün önce

O ?adam ? dediğiniz şey bende yok maalesef :) bir avukatla görüşeyim en iyisi


Polsam4633
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:38

Allah razı olsun , çok teşekkür ederim

Rıfkıpolis, 2 gün önce

Bu işlerle uğraşan avukatlar var ağrıda bunu bulabilir misin bilmiyorum ama Ankara ve istambulda bu işle uğraşan avukatlar var her hallederim diyen avukata da inanma iyice araştır umarım en kısa zamanda ailene ulaşırsın devrem


kripto1982
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 23:14
Devrem herkes açıklams, adamın olmazsa normal şartta atamanı yapmazlar, onun için şimdiden avukat araştırmaya basla, birde emsal davalara bak, EGM senin eşinin atamanı Marasa çıkmasını dikkate almaz Nevşehir'de ataması olur diye cevaplar.Kurumu belediye, üniversite olsaydı kesin olarak eş durumu kabul ederdi ama mebe red verir, hakkında hayırlısı olsun inşallah

Polsam4633
Aday Memur
04 Ağustos 2024 23:18

Teşekkürler şefim , herkes aynı şeyden bahsediyor son iki paem sınavının birinden 96 birinden 92 puan aldım başarısız olarak değerlendirildi üzerine Buda ödülü oldu :)

kripto1982, 2 gün önce
Devrem herkes açıklams, adamın olmazsa normal şartta atamanı yapmazlar, onun için şimdiden avukat araştırmaya basla, birde emsal davalara bak, EGM senin eşinin atamanı Marasa çıkmasını dikkate almaz Nevşehir'de ataması olur diye cevaplar.Kurumu belediye, üniversite olsaydı kesin olarak eş durumu kabul ederdi ama mebe red verir, hakkında hayırlısı olsun inşallah

kripto1982
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 23:20
Ne diyim kardeşim, hak yigenlerin Allah belasını versin , sen üstüne düşeni yapmsn, gerisi teferruat.
Polsam4633, 2 gün önce

Teşekkürler şefim , herkes aynı şeyden bahsediyor son iki paem sınavının birinden 96 birinden 92 puan aldım başarısız olarak değerlendirildi üzerine Buda ödülü oldu :)

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