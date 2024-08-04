KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


04 Ağustos 2024 21:02
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Durumu

Merhaba, farklı üniversitelerden ve farklı düzeylerde(lisans,önlisans) olmak üzere aynı anda farklı alanlardan açıköğretim-uzaktan öğretim bir lisans ve ön lisans programı okunabilir mi, bir de sınavsız ikinci üniversite seçeneğinden en fazla kaç kere yararlanabiliyoruz bu konu ile ilgili bir kısıtlama var mı, bu konularda bilgisi olan var mı?

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