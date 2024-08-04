Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ağustos 2024 21:26
Destek sınıfı sınıf rehberliği

Merhaba geçen yıl tam gün . Haftalık 30 saat destek sınıfında görev yaptım. Ancak sınıf rehberliği için haftalık 2 saat olan ekders verilmedi. Ayrıca e okulda da görev tanımı ve yetkilendirme olmadı.

Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım bekliyorum

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