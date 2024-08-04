KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2024 21:53
üniversite memurluğundan sağlık bakanlığı memurluguna

merhaba arkadaşla riktisat mezunu biri üniversite büro personelliğine sözleşmeli yerleşse daha sonra sağlık yönetimi diplomasıyla sağlık bakanlığı büro personelliğine sözleşmeli yerleşebilir mi ünvan aynı ama diplomalar farklı

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