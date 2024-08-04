Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ağustos 2024 22:01
Mazeret tayini

Arkadaşlar şimdi sağlık ozru tayini isteyeceğim okul tercihleri açıldığında istediğim ilin ilçesinde açık okul yoksa tayin nasıl olacak sonucta keyfi bir tayin isteği değil bir şekilde atamayı yapmaları gerekmiyor mu


matemkogr
Şube Müdürü
04 Ağustos 2024 22:19

Eş durumunda eşleri uygun 3. bir ilde buluşturacaklar. Belki sağlık durumunda da sağlığınıza elverişli herhangi bir şehir seçeneği koyarlar hocam. Çokk çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim.


calomira
Şube Müdürü
04 Ağustos 2024 22:27

Tesekkurler hocam inşallah olur çünkü acil bir sağlık durumu zaten raporu zar zor aldık hepsini yapmışken bu il ilçe emrine takılırsa çok zor durumda kalırım

matemkogr, 1 saat önce

Eş durumunda eşleri uygun 3. bir ilde buluşturacaklar. Belki sağlık durumunda da sağlığınıza elverişli herhangi bir şehir seçeneği koyarlar hocam. Çokk çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim.

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