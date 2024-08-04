Bakanlıkta sözleşmeli çalışıp, 399 kit yazanlar Gelin

Arkadaşlar şimdi olan olmuş tercih vermişsinizde ben size kitler(Çaykur tmo ) ile ilgili bir kaç bilgi vereyim.Öncelikle 8 5 mesai gelirim diye düşünüyorsanız boşuna hayal kurmayın bazı dönemler gece bile çalışacaksınız ,haftasonu ailemle geçiririm rahat rahat kahvaltı yaparız diye düşünüyorsanız düşünmeyin haftasonuda iş var ek ücreti bile yok.Yazın tatile çıkmak mı istiyorsunuz çıkamazsınız alım geçsin önce.Tayin mi istiyorsunuz herhangi bir durum yüzünden başka bir ile mi geçmeniz gerekiyor Allah sabır versin diyorum.Bir kuruma geçerken günü birlik düşünmeyin şuan için kitin konumu, maaşı belki iyi olabilir ama yarın oburgün geldiğiniz kuruma ağlarsınız.Bunları neden yazıyorum Ben baya zaman önce ayrı kpss puanı ile bakanlıktan kite geçtim maaş,konum rahat ederim düşüncesi ile ama bin pişmanım.kendi yaşadıklarımı detaylı anlatırım ama bura için bu kadar yeter.

Arkadaşlar şimdi olan olmuş tercih vermişsinizde ben size kitler(Çaykur tmo ) ile ilgili bir kaç bilgi vereyim.Öncelikle 8 5 mesai gelirim diye düşünüyorsanız boşuna hayal kurmayın bazı dönemler gece bile çalışacaksınız ,haftasonu ailemle geçiririm rahat rahat kahvaltı yaparız diye düşünüyorsanız düşünmeyin haftasonuda iş var ek ücreti bile yok.Yazın tatile çıkmak mı istiyorsunuz çıkamazsınız alım geçsin önce.Tayin mi istiyorsunuz herhangi bir durum yüzünden başka bir ile mi geçmeniz gerekiyor Allah sabır versin diyorum.Bir kuruma geçerken günü birlik düşünmeyin şuan için kitin konumu, maaşı belki iyi olabilir ama yarın oburgün geldiğiniz kuruma ağlarsınız.Bunları neden yazıyorum Ben baya zaman önce ayrı kpss puanı ile bakanlıktan kite geçtim maaş,konum rahat ederim düşüncesi ile ama bin pişmanım.kendi yaşadıklarımı detaylı anlatırım ama bura için bu kadar yeter.