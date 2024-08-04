Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


04 Ağustos 2024 22:31
Adım Adım Finansal Özgürlük

Adım Adım Finansal Özgürlük" kanalına hoş geldiniz! Kişisel finans ve yatırım stratejileri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, sizlere finansal bağımsızlık yolunda rehberlik ediyoruz. Bu kanalda, bütçeleme ipuçlarından hisse senedi yatırımlarına, acil durum fonu oluşturmaktan pasif gelir kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede içerikler bulacaksınız.

Özellikle 20-30 yaş arası Küçük Yatırımcı diye tabir edilen genç arkadaşlarımın özellikle takip etmesini isterim.

İstek, yorum ve dileklerinizi lütfen esirgemeyin.

https://www.youtube.com/@oguzaltintas

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