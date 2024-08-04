Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Ağustos 2024 22:41
Üniversitelerin yönetmelik yürürlük tarihleri hakkında

Bir sorum olacak cevaplayn olursa sevinirim. Üniversite bir yönetmeliği 2 yıl sonra yürürlüğe sokabilir mi? Bunun hukuki bir gerekçesi nedir?


StMngr
Daire Başkanı
04 Ağustos 2024 23:11
Yönetmeliğin ne zaman yürürlüğe gireceği "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığı altında belirtilir. Belirtilen tarih itibari ile yürürlüğe girer. Keyfiyet olmaz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tezden üretilen makale2023 ekim donemi docentlik basvurulariAkademik zam2024 mart donemi docentlik basvurulari2024 akademik kadro izinleriTÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvurularıİstifa HakkındaEYT ile emekli olan akademisyenVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesiDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri

Sözlük

sözlüğe geri dönmek 1 yükseklik korkusu 1 kedi 3 karpuz 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 gamze 2 tutunamayanlar 1 sevgililik dönemi 1 Zumba 1

Son Haberler

Devlet korumasındaki 4 genç YKS'de ilk on bine girdiKayserispor Başkanı, Burak Yılmaz'ın istifa haberlerini yalanladıRize'de cip uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralıBoğaziçi Üniversitesinde 'İşgal, Irkçılık ve Direniş' başlıklı oturum düzenlendiCihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?