Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ağustos 2024 22:42
Sağlık ozru açıklama bölümü

Sağlık ozru tayininde mebbiste açıklama bölümü var oraya ne yazılacak acaba daha önce tayin isteyenlerden bilen biri var mi

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