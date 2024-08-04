Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ağustos 2024 22:49
MÜDÜR

8 yılını dolduran müdür o okuldan kesin gider mi bilgisi olan var mı


Fatih TURAB
Aday Memur
04 Ağustos 2024 22:58
Kesin gider.

Kualalumpur1
Aday Memur
04 Ağustos 2024 23:14

8 yılın dolmasında mayıs mı baz alınır eylül mü


Fatih TURAB
Aday Memur
04 Ağustos 2024 23:32
MADDE 30- (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
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