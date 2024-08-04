KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2024 23:41
En hızlı sözleşmeli yerleşme

Arkadaşlar merhaba,en hızlı sürede yerleşmek istiyorum bundan kastım işbaşı yapmak. Arşiv güvenlik her ne haltsa soruşturmaları en hızlı tamamlanan kurumlar hangileri acaba bilen var mı? Alım olursa kesin başvuru yap dediğiniz?


furkan yedek
Şef
04 Ağustos 2024 23:53
bunu kimse bilemez ki

Nuraynen
Aday Memur
05 Ağustos 2024 00:12

Hocam daha önce sözleşmli yerleşenler belki bilgilendirebilir diye düşünmüştüm sanırım işbaşı yapan burayı bırakmış...

furkan yedek, 1 saat önce
bunu kimse bilemez ki
Toplam 2 mesaj

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