Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ağustos 2024 00:02
kit yillik izin tanimlanmasi

Merhaba, daha önce 657 ye tabi devlet memuydum, TCDD de işe başlayalı yaklaşık 10 ay oldu, hizmet birleştirme işimi de yaptım.

6 ay dolunca sisteme 20 günlük izinim tanımlanmıştı fakat sitem izin vermemişti.

Hizmet birleştirme sonrası iznini kullanırsın tarzı bilgiler okumuştum fakat sistemdeki iznim yine hata veriyor, 657 deki gibi 1 yıl tamameb dolmalı mı? Yoksa sistemde mi bi hata vardır. Kesin bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler

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