Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Ağustos 2024 00:16
Kurt Politikacı..
Düşünüyorum arkadaşlar.. Evet.. Kurt politikacı.. Bu ifade en çok hangi millete yakışır.. Hangi millet ile daha çok bağdaşır veya örtüşür.. Her milletin kendine has yetenekleri vardır.. Bu yadsınamaz.. Bir alanda söz sahibidir.. O iş ondan sorulur gibi.. Bu yaratılıştan gelen bir yetenektir.. Peki politika da böyle mi? Yani doğuştan gelen bir kabiliyet midir? Yoksa sonradan mı öğrenilir? Evet.. Tecrübe ederek mi düşünerek mi yoksa öğrenerek mi? Politika nedir, iyi bir politikacı nasıl olmalıdır.. Vs.. Tecrübe ederek öğrenmek her zaman risklidir.. Hata yapma ihtimali yüksektir.. Peki öğrenmek? Bu da kimden ve nasıl öğrendiğine göre değişir.. Belki tarihi tecrübeler sana bir fikir verebilir.. Düşünme de sizi yanlışa sevk edebilir.. Düşünerek doğruyu bulmaya çalışma risk içerir.. Evvela teorisyenin yetkinliği tartışma konusu olur.. Sonra da teorinin bizatihi kendisi.. Çok dağılmayalım.. Her millet kendi içinde her sahada büyük insan çıkarır.. Bu normaldir.. Fakat bazı konularda yine kendi içinde bir gelenek vardır.. Ve o gelenekte sırayla yetişen insanlar ve artık olgunlaşan bir anlayış vücut bulur.. Ortaya çıkar.. Politikaya gelince.. Büyük politik dehalar çıkmıştır.. Her yerden.. Bizde de vardır.. Evet.. Ama maalesef bir gelenek yoktur.. Politik bir geleneğimiz yoktur bizim.. Örneğin dış politikada izlediğimiz asırlara yayılan bir siyasetimiz yoktur.. Politikanın bizim yapımıza pek uygun olmadığını düşünüyorum.. Biz idareden ziyade idare edilmeyi seven bir milletiz.. Politikadan anladığımız da yalnızca uyanık veya kurnaz olmak.. Aklımıza bu gelir.. Biz gelişen ve sürekli değişen hadiseler karşısında anlık tavır alırız.. Günübirlik hareket ederiz.. Pek düşünmeyiz.. İyi bir okuma yapamayız.. Konuyu nereden nereye getirdim değil mi? Evet.. Kurt politikacıdan yola çıktık,tanımla devam ettik ve sonunda bizde bir politik gelenek olmadığı sonucuna vardık.. Ne alaka diyeceksiniz.. Haklısınız.. Ama bu gerçek arkadaşlar.. Ve önemli.. Kurt politikacı yetiştiren bir iklimde yaşamak dileği ile.. Kendinize iyi bakın..

Maverıck
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 00:41
Nasıl bir politika izlemeliyim diye sorar.. Büyük iskender.. Aristoya.. Ve aristonun şu tarihi cevabı,tavsiyesi veya öğüdü.. Her daim ihtilaflı tut,husumeti körükle, birlik olmalarını engelle ve kendine bağlı kıl.. Basit gibi değil mi aslında.. Ama zor olan da basiti yapmak değil midir?
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