Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2024 01:17
Açıktan kadrolu alım feragat

Açıktan alım yapan kuruma yerleşip evrak teslimi sonrası atama tebliği gelmeden öncr feragat edersek 1 yıl ceza alırmıyım?

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