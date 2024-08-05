KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ağustos 2024 08:52
Aynı kpss puanı ile 2. Atama

Arkadaşlar merhaba. Ben geçen sene İŞKUR üzerinden 2022 KPSS P93 puanımla sürekli işçi kadrosuyla BOTAŞ?a atanıp 31 Temmuz ve 19 eylül arasında çalışıp istifa ettim. Şuan 2024/1 Merkezi alımıyla ulaştırma ve altyapı bakanlığına atandım. Benim sormak istediğim şey aynı kpss puanım ile atandığım için güvenlik soruşturmasında herhangi bir şey çıkar mı? Atamamın iptal olma durumu var mı?

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