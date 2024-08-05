Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 10:12
tefe tüfe kira artış zammı ağustos ne oldu
tefe tüfe kira artış zammı ağustos ne oldu

Aslantasx2
Aday Memur
05 Ağustos 2024 10:13

yüzde 49,65


satac123
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 10:14

65,93


ozerrrr
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 10:19
beyler göremedim bir yerde rakam nedir farklı yazılmış

ozerrrr
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 10:22
.

satac123
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 10:26

65,93 kesin rakam. On iki aylık ortalama tüfe rakamına TÜİK'in sitesinden bakabilirsiniz.


satac123
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 10:30

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Kira artışında yüzde 25 zam sınırı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Geçen ay kira zam tavanı temmuz ayında yüzde 65,07 olarak gerçekleşmişti.

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