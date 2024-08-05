Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 10:21
Ocak 2025 Zam oranı

Temmuz ayı %3.23 geldi.Temmuzda alınan %10 u düşersek ve ocak 2025 de alınacak %6 yı eklersek ve kalan 5 ay boyunca enflasyon her ay %2 gelirse, Ocak 2025 total zam oranı %9.8 olacak.

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