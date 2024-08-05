Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2024 10:26
dışişleri bakanlığına naklen atama dilekçesi

sağlık bakanlığında 9 senedir hemşire olarak çalışıyorum. aynı zamanda siyasal bilgiler fakültesi bitirdim. dışişleri bakanlığına kurumlararası naklen atama talebinde bulunmak istiyorum. bununla ilgili dilekçe gönderme süreci hakkında bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 8000 alım yedekAile Ve Sosyal Hiz. Bkn.(8000 Personel alımı)Kurumun bakanlık değişikliğiEs durumu bos kadroTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Kooperatife Başvuranlar

Sözlük

tutunamayanlar 1 uyku ilacı 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 sevgililik dönemi 1 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 sözlüğe geri dönmek 4 Kavala kurabiyesi 2 Zumba 1 öğle yemeğine eve gitmek 2 gamze 2

Son Haberler

Kira zam oranı belli olduSGK ve maliyeden Mersin'deki 5 iş yerine 2,2 milyon lira cezaLGS 2. nakil sonuçları açıklandıBorsa haftaya sert düşüşle başladıTemmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?