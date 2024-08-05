Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 10:32
İzmir il içi kararname

İzmir il içi atama kararnamesi gelen var mı arkadaşlar? NNe zaman gelir, bilgisi olan var mı?

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