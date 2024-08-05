Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2024 11:23
mehil izni acill
mehil müddeti ilişik kesildiği gün mü başlar ertesi gün mü

lDeimosl
Genel Müdür
05 Ağustos 2024 11:36

Ertesi gün başlar. İlişik kesilen günle başlayış yapılan gün kişi tam gün çalışıyor sayılır.

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