Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 12:17
Üniversite Sözleşmeli personel alımı neden durduruldu
Geçen senelerde sürekli olarak sözleşmeli personel alım yapan üniversiteler bu sene neden Sadece öğretim üyesi alımı yapıyor.

Kusucar
Şef
05 Ağustos 2024 12:43

Geçen yıl seçim vardı bu yıl tasarruf

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