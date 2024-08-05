eğitim sonu sınavı

ess 'de neye bakılıyor hangi kriterlere göre, daha önce giren bilgisi olanlar yazabilirse cok iyi olur. soruyu bilemesek bi sorun olur mu falan?

ess 'de neye bakılıyor hangi kriterlere göre, daha önce giren bilgisi olanlar yazabilirse cok iyi olur. soruyu bilemesek bi sorun olur mu falan?