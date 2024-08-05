Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2024 12:34
Ankarada ev tutmak için önerilen semtler

Ankara keçiörene tayimiz çıktı ankarayı bilmediğim için soruyorum nerelerden ev tutulur güvenlikli ve nezih çocuk yetiştirmek için tavsiyelerinizi bekliyorum.


sahip35
Müsteşar
05 Ağustos 2024 12:54

Ovacık, İncirli, 19 mayıs

15-45 bin TL.

Toplam 1 mesaj

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