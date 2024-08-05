KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2024 12:59
Kpss 2024 İİbf atama puanı
sizce İİBF atama puanı ne kadar olur. sözleşmeli ya da kadrolu

mr07
Aday Memur
05 Ağustos 2024 13:24

85 altini gormez diye dusunuyorum


Bingöliktisat
Şef
05 Ağustos 2024 13:33
sözleşmeli 79 80 civarı olabilir

xxxxxx14
Aday Memur
05 Ağustos 2024 13:47

Sadece. Emekliler ve istifa yerine eleman alınacağından merkezide 3 5 kişilik komik kadrolar açılmaz değil mi . Yılda ne kadar düz memur emekli oluyor bilen var mı

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