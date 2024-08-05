KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


05 Ağustos 2024 13:06
2024 Ziraat Bankası Servis görevlisi sınavı
böyle bir sınav ilanı varmış. ben kaçırdım. nasipse bir daha ki ilana inşallah. bu sınav hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Konuları neler, nasıl çalışmak gerekiyor, özlük hakları vs

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