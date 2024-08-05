2024 Ziraat Bankası Servis görevlisi sınavı

böyle bir sınav ilanı varmış. ben kaçırdım. nasipse bir daha ki ilana inşallah. bu sınav hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Konuları neler, nasıl çalışmak gerekiyor, özlük hakları vs

böyle bir sınav ilanı varmış. ben kaçırdım. nasipse bir daha ki ilana inşallah. bu sınav hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Konuları neler, nasıl çalışmak gerekiyor, özlük hakları vs