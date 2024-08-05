Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 13:28
Diyanet Dergisi Üzerine

Diyanet Dergisi Üzerine

BİB.lığının çıkardığı süreli yayınlardan biri olan Diyanet dergisi bilindiği gibi tüm personele zorla satılmakta ve bu durum zaman zaman personellerde huzursuzluğa yol açmaktadır. Normal şartlarda bakıldığında Başkanlığın çıkardığı Diyanet aylık derginin Başkanlık personeli tarafından zorunlu olmasa da seve-isteye alınması gerektiğini söylemeliyiz.Ancak bu derginin içeriğine bakıldığında görülecektir ki, Başkanlıktaki bazı uzmanların, ilahiyat fakültesindeki bazı akademisyenlerin ego tatmin yeri gibi, her ay hemen hemen aynı kişilerin makaleleri yayımlanıyor,taşradaki bir cami görevlisi bu dergide kendinden, sıkıntılarından, çözümlerinden vb. bir şey bulamıyor. Bu nedenle bir cami görevlisi zorla aldığı derginin kapağını açmadan bir köşeye bırakıyor.

Öneriler

1.Dergide, din görevlileri tarafından yazılan yazılara daha çok (yazıların yarısı gibi) yer verilmelidir.. Bir imamın,müezzinin, vaizin,K.K.öğreticisinin anıları, denemeleri, makaleleri din görevlileri için daha çekici, daha merak uyandırıcı olacaktır.

2.Dergide din görevlilerinin atama, nakil, görevde yükselme vb. konularda bilgilendirici bölümler olmalıdır.

3.?Sorun Söyleyelim? bölümü oluşturulmalı, bu bölümde görevlilerin cevaplarını merak ettikleri, online olarak sordukları mevzuata ilişkin (atama, nakil, soruşturma, mobbing vb.) gelen sorular cevaplanmalıdır.

4. Gerçekçi olunmalı, sürekli pohpohlama yalanlarının şehvetine kapılmamalı, kurumla ilgili eleştirel yazılara da yer verilmeli, varsa-ki çok var - yanlışlarla da yüzleşilmelidir.

5. Her sayıda örnek faaliyetleri olan bir din görevlisi ve örnek faaliyeti tanıtılmalı, bu tür görevliler

mutlaka ödüllendirilmelidir.

6.Sonuç olarak Diyanetin hizmet alanının özü camidir,mihraptır, kürsüdür,k.kursudur. Öncelik bunlara verilmelidir. Akademisyenlerce yazılan ve okunmayan teorik bilimsel makaleler yerine bu minvalde uygulamalara dayalı içerikler hazırlanmalıdır.

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