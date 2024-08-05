Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


05 Ağustos 2024 13:30
4D tayin sorunu, toplu sözleşmenin aylarca sürmesi vs/CIMER e yazdım

merhaba arkadaşlar.

yakınım için cimer e yazdim

yazdigim metin aşağıdaki gibidir.

Kamuda 4/D statüsünde işçi olarak çalışan başta Hastahaneler olmak üzere birçok kamu kurumunda sayıları 1 milyona yaklaşan personelin toplu sözleşme görüşmeleri geçmiş yıllarda çok geç yapılmıştır. ocak ayında başlayan görüşmeler genelde 5.6 ay sürmektedir. örneğin memurlar için toplu sözleşme agustos ayi icinde yapilip ocak ayinda yürürlüğe girmektedir.sonraki 2 yıl için başta mali ve sosyal haklar olmak üzere personel için yapılacak iyileştirmeler tespit edilmektedir.4/D statüsünde çalışan personelin ise başta tayin hakkı olmak üzere birçok sorunu mevcut ve çözüm beklemektedir. işkur üzerinden alınan personel için tayin hakkı varken 20 30 yıldır kurumlarına hizmet eden personel için tayin hakkı bulunmamaktir. eşi asker polis olan personel için görevlendirme yapılsa da bu gorev hem geçici olmakta hem de bu konuda da personele zorluk çıkarılmaktadır. 4/D li personele tayin hakkı verilmesi bu hak verilmiyorsa eşi memur olan tüm personel icin geçici görevlendirme değil kesin tayin yapılmasını, toplu sözleşmelerin 5,6 aylik zaman zarfında değil daha kısa sürede sonuçlandırılmasıni çalışma bakanlığından talep ederim.saygılarımla.

kendisi yazmaya çekilenler olabilir aile bireylerinden de yazmasını isteyebilirsiniz.

iskurdna gelenlere tayin varken yıllarca emek vermiş insanlara bu hak verilmemesi büyük ayrımdır

ayrica toplu sözleşme aylarca sürüyor ne hak alınacak ne olacak insanlar plan program yapamiyor. dünya değişiyor gelişiyor buz yerimizde sayıyoruz. plan program yok buna dur demek isteyenler için benim yazdığım metin içeriği değiştirilip geliştirilip yazılabilir.

hersey gönlünüzce olsun

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