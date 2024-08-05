Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2024 13:45
yolluk
adkadaalad Nisan 15 de tayin le geldim hala yolluk yatmadı odneej yok diyor hastane yani para pul oldu oluyor ne yapabiliriz

ahmet44mlty
Şef
05 Ağustos 2024 14:35

koskoca hastane personelıın ödenegini karşılamayacak kadar aciz mi?nerde görülmüş para olmadıgı.hadi nisanda veremedin,mayısta hazıranda ver.nerdeyse 4 ay olacak,cok mu zor.siz bi iban tekrar kontrol edin hocam sıkıştırın.hastane tam bi sacmalamış.


ahmet44mlty
Şef
05 Ağustos 2024 14:47

sürekli görev yolluğunda ödenek olmadan ödemeye sistem izin veriyor.para yok diye bir gerekçe gösteremezler. geçici görev yolluğunda ise ödenek olmazsa ödeme yapılamaz. kurumun ödenek talep etmesi gerekir.

yolluklar emanet hesaplara da alınmaz.

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