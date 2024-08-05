Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 14:01
3/1'ine düştüğümüzde ne kadar maaş farkı oluşur?

bu ay derece kademem 5/2 den 4/1 oldu. (bir yan 527 KHK ile geldi bir yanda meslekte 8. yılı sorunsuz doldurduğum için geldi) derece kademenin 4/1 e gelmesi maaşa ne kadar etki eder


entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:02
tam 8 yılı doldurduğunuz ayın devamına mı bir yan aldınız

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:03
8 yılı doldurmama bir hafta kala polnette yan verildiğini farkettim
entropimen, Dün
tam 8 yılı doldurduğunuz ayın devamına mı bir yan aldınız

entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:09
hangi kanun maddesi yazıyor hocam acaba açıklama varmı
Special36, Dün
8 yılı doldurmama bir hafta kala polnette yan verildiğini farkettim

entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:13
7/1 4/1 maaşa far eden dereceler

emareci
Şef
05 Ağustos 2024 15:16
8 yıl doldurma olayı yok hocam kaldırıldı o

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:18
meslekte 8 yıli ceza vs almadan tamamlayınca bir yan veriliyor. kaldırılan olay 8 yıl sonunda yanlış bilmiyorsam 3/1 e cikariliyordu derece kademe
emareci, Dün
8 yıl doldurma olayı yok hocam kaldırıldı o

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:19
karşılığında biseyler yazıyordu tam bakıp yazarim
entropimen, Dün
hangi kanun maddesi yazıyor hocam acaba açıklama varmı

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
05 Ağustos 2024 16:03
64 üncü madde, 900 - bin lira arası maaşın değişir
Special36, Dün
karşılığında biseyler yazıyordu tam bakıp yazarim

datemov174
Aday Memur
05 Ağustos 2024 16:27
adam zaten 4 1 e geldim fark ne olur maaşta diyor
entropimen, Dün
7/1 4/1 maaşa far eden dereceler

Adliyepersoneli
Aday Memur
06 Ağustos 2024 08:12
Bizim Adalet bakanlığında dün maaşları yaptım bir arkadaş 4/1 e düşmüştü terfisi 3230 TL farketti maaşı

Adliyepersoneli
Aday Memur
06 Ağustos 2024 08:13
Yanlış oldu pardon sendika yatırılan ücreti çıkarsak 2820 TL farkediyor

Special36
Aday Memur
06 Ağustos 2024 09:49
64. madde yazıyor işlem türü bolumunde
entropimen, Dün
hangi kanun maddesi yazıyor hocam acaba açıklama varmı
Toplam 12 mesaj

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