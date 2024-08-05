derece kademe farki

bu ay derece kademem 5/2 den 4/1 oldu. (bir yan 527 KHK ile geldi bir yanda meslekte 8. yılı sorunsuz doldurduğum için geldi) derece kademenin 4/1 e gelmesi maaşa ne kadar etki eder

bu ay derece kademem 5/2 den 4/1 oldu. (bir yan 527 KHK ile geldi bir yanda meslekte 8. yılı sorunsuz doldurduğum için geldi) derece kademenin 4/1 e gelmesi maaşa ne kadar etki eder