Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 14:01
derece kademe farki
bu ay derece kademem 5/2 den 4/1 oldu. (bir yan 527 KHK ile geldi bir yanda meslekte 8. yılı sorunsuz doldurduğum için geldi) derece kademenin 4/1 e gelmesi maaşa ne kadar etki eder

entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:02
tam 8 yılı doldurduğunuz ayın devamına mı bir yan aldınız

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:03
8 yılı doldurmama bir hafta kala polnette yan verildiğini farkettim
entropimen, 2 saat önce
tam 8 yılı doldurduğunuz ayın devamına mı bir yan aldınız

entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:09
hangi kanun maddesi yazıyor hocam acaba açıklama varmı
Special36, 2 saat önce
8 yılı doldurmama bir hafta kala polnette yan verildiğini farkettim

entropimen
Şef
05 Ağustos 2024 15:13
7/1 4/1 maaşa far eden dereceler

emareci
Şef
05 Ağustos 2024 15:16
8 yıl doldurma olayı yok hocam kaldırıldı o

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:18
meslekte 8 yıli ceza vs almadan tamamlayınca bir yan veriliyor. kaldırılan olay 8 yıl sonunda yanlış bilmiyorsam 3/1 e cikariliyordu derece kademe
emareci, 1 saat önce
8 yıl doldurma olayı yok hocam kaldırıldı o

Special36
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:19
karşılığında biseyler yazıyordu tam bakıp yazarim
entropimen, 1 saat önce
hangi kanun maddesi yazıyor hocam acaba açıklama varmı

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
05 Ağustos 2024 16:03
64 üncü madde, 900 - bin lira arası maaşın değişir
Special36, 1 saat önce
karşılığında biseyler yazıyordu tam bakıp yazarim

datemov174
Aday Memur
05 Ağustos 2024 16:27
adam zaten 4 1 e geldim fark ne olur maaşta diyor
entropimen, 1 saat önce
7/1 4/1 maaşa far eden dereceler
Toplam 9 mesaj

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