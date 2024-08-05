Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2024 14:08
Sigorta Başlangıcı
Arkadaşlar e-devletten 4a hizmet dökümü kısmında staja başladığım tarih olan 2021 yazıyor fakat uzun vade gün sayısı 0 olarak görünüyor ve uzun vade hizmetiniz bulunmamaktadır yazıyor. Bu ne anlama geliyor ? Sigorta başlangıcı yapılmış sayılmıyor mu? Bilen biri aydınlatırsa sevinirim.

imrancuhadar
Memur
05 Ağustos 2024 14:09

Uzun vade priminin yattığı tarihten itibaren sigorta başlangıcı sayılır. Staj sayılmıyor.


NuurB
Aday Memur
05 Ağustos 2024 14:33
Teşekkür ederim
imrancuhadar, 2 saat önce

Uzun vade priminin yattığı tarihten itibaren sigorta başlangıcı sayılır. Staj sayılmıyor.

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