Arkadaşlar e-devletten 4a hizmet dökümü kısmında staja başladığım tarih olan 2021 yazıyor fakat uzun vade gün sayısı 0 olarak görünüyor ve uzun vade hizmetiniz bulunmamaktadır yazıyor. Bu ne anlama geliyor ? Sigorta başlangıcı yapılmış sayılmıyor mu? Bilen biri aydınlatırsa sevinirim.

Arkadaşlar e-devletten 4a hizmet dökümü kısmında staja başladığım tarih olan 2021 yazıyor fakat uzun vade gün sayısı 0 olarak görünüyor ve uzun vade hizmetiniz bulunmamaktadır yazıyor. Bu ne anlama geliyor ? Sigorta başlangıcı yapılmış sayılmıyor mu? Bilen biri aydınlatırsa sevinirim.