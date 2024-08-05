KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ağustos 2024 14:44
KPSS atama hakkında yardım edebilir misiniz

Daha önce merkezi atama ile atanıp gitmeyen sonraki atama da tekrar atanıp başlayan var mıdır acaba grupta örnek 2022 son atama ile atanıp başlamayan 2024 ilk atama yerlesip başlayan


muratmutluer14
Aday Memur
05 Ağustos 2024 14:54

kadrolu mu sözleşmeli mi


Ahmetfatihoguz
Aday Memur
05 Ağustos 2024 14:58
kıt hocam
muratmutluer14, 2 saat önce

kadrolu mu sözleşmeli mi

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aynı kpss puanı ile 2. AtamaKPSS atama hakkında yardım edebilir misinizSözleşmeli memurken tercih yapmaCTE'den TCDD'ye geçmekKPSS ortaöğretim

Sözlük

Alt göbek 1 kedi 3 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 supporters 4 karpuz 1 Renjiro 4 aç susuz kalmak 2 yükseklik korkusu 2 şu an çalan şarkı 2 Kavala kurabiyesi 2

Son Haberler

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybettiCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıHakan Fidan Sisi ile görüştüTuristin en büyük şikayeti rötarErdoğan'dan Instagram açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?