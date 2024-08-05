TMO -Toprak Mahsulleri Ofisi- Bolvadin Alkaloid Fabrikası- TERCİH EDİLİR Mİ

TMO açılımı Toprak Mahsülleri Ofisi ve bünyesinde Afyon'nun en eski ve eskisi gibi kalmayı başarmış yerleşim yerlerinden Bolvadin'de şehir merkezine 3 km kadar uzakta bok kokusunun burunları titrettiği söylenen çiftliklerin arasında kurulu Alkaloid fabrikasını barındıran KİT kurumu...

TERCİH EDİLİR Mİ?

- İnsan gibi çalışıp yaşamak isterseniz Ankara TMO Genel Müdürlük ve Güvercinlik tercih edilebilir. Burada insanların yüzleri bile dinlenmiş ve memur gibidir.

- Genel Müdürlük haricinde kalan taşra teşkilatları en az problemden en çok problem sırasına göre sırasıyla Başmüdürlükler-Lİman Başmüdürlükleri-Şubeler-Ajans Amirlikleri - Alkaloid Fabrisası şeklinde sıralama yapılabilir. Alkaloid'in sonda olmasına bakmayın bazı yönlerden tercih edilebilir. Tek izin problemi olmayan yeri Alkaloid fabrikasıdır. Açık cezaevi gibi düşünün sosyal hayatınız olmadığı için izinde problem çıkarmıyorlar. Birde açık cezaevi gibi olduğu için personellerde sosyal olmadığı söyleniyor.

- TMO merkez teşkilatı ve Alkaloid haricinde özellikle yaz aylarında tatili unutmalısınız. Çünkü alım dönemi peşine satım dönemi bitmediğinden ne geçici görev nede iş bitmiyor. Evden çıkış saatiniz bellidir ama eve dönüş saatiniz belli değildir. ZAMAN KAVRAMINI UNUTTURAN ENTERASAN BİR PERSONEL YÖNETİMİ VE İŞ SAATİ OLAN BİR KURUMDUR.

- Kİtlerin içinde en son hadi bari burası olsun diyeceğiniz bir kurum. Bir yerde çalışıyorsanız 3-5 bin lira için bu kurum tercih edilmez. BÖYLE BİR HAYATINIZIN YANLIŞI OLACAK İŞ YAPMAYIN. İşiniz yoksa bari işim olsun diyerek tercih edebilirsiniz. Yada mecburiyetten tercih edilebilir.

- Okul okuyup KPSS çalışmak istiyorsanız ALKALOİD TAM SİZE GÖRE. Vardiyalı çalışacağınız ve mesaileri izin olarak kullanacağınız için okul rahatlıkla okur ve KPSS rahatlıkla çalışabilirsiniz. Duyduğumuza göre arıtma mı ne varmış orada hiç iş yokmuş arıtma denen yerdeki herkes ders çalışıp başka kurumlara gidiyormuş. Taşrada öyle değil. Daha zor. Alkaloid okumak için en uygun yer TMO da.

- Söylenecek çok şey var ama aklı olan için bu kadar bilgi yeterli olmalı. Zaten bu kadar bilgiden anlam çıkaramıyorsa tercih etsin gelsin yaşayarak öğrensin. SONUÇ OLARAK İŞİN VARSA BİN DEFA DÜŞÜN İŞİN YOKSA MAL MISIN TERCİH ET GEL