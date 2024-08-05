Engelli yakını mazeret ataması hakkkında

Merhaba arkadaşlar Yakınımın engelliği sebebiyle il içi mazeret tayini isteyeceğim. Yalnız istediğim ilçede boş norm yok gibi. Bu durumda gelecek mazeret atamalarını mı beklemem gerekiyor yoksa engelliye özel bir durum var mı ?

Merhaba arkadaşlar Yakınımın engelliği sebebiyle il içi mazeret tayini isteyeceğim. Yalnız istediğim ilçede boş norm yok gibi. Bu durumda gelecek mazeret atamalarını mı beklemem gerekiyor yoksa engelliye özel bir durum var mı ?