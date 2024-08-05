Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 14:52
Engelli yakını mazeret ataması hakkkında
Merhaba arkadaşlar Yakınımın engelliği sebebiyle il içi mazeret tayini isteyeceğim. Yalnız istediğim ilçede boş norm yok gibi. Bu durumda gelecek mazeret atamalarını mı beklemem gerekiyor yoksa engelliye özel bir durum var mı ?

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