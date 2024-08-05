Makalenin daha önce başka bir dergiye yollanmamış olması meselesi

Merhaba,

Yayın politikası konusunda hem yerli hem yabancı pek çok dergide "makalenin daha önce başka bir dergiye yollanmamış olması" şeklinde bir şart oluyor. Bu şekilde bakınca herhangi bir dergiden ret almış bir yazıyı başka bir dergiye gönderemezmişiz gibi anlaşılıyor ama kastedilen yazıyı aynı anda başka bir derginin değerlendirmesine sunmak, değil mi? Bazı dergiler cümlenin başına "eş zamanlı olarak" şeklinde bir ifade ekleyerek kastedilenin ne olduğunu daha açık bir biçimde ortaya koyuyorlar ama yabancı dergiler dahil pek çok dergide bu şart açık bir şekilde ifade edilmiş değil gördüğüm kadarıyla.