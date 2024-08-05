Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 14:55
Adi malul sonrası esnaflık

2004 mezunu Polis Memuruyum.Sağlik sebebi ile D dilimi sağlik kurulu raporu verdiler.Ocak 2025 te dilekçe verip adi malul emekli olacağım.Zorunlu hizmet sürem olan 20 yıl tamamladım. Emekli olduğumda kendime ufak bir iş yeri açmayı düşünüyorum.Basit usul vergide.

Emekli olduğumda iş yeri açıp vergiye tabi olursam emekli maaşım kesilir mi veya mekli maaşımdan herhangir kesinti olurmu?

Cevabınız için şimdiden tşk ederim


zalimkalemdar
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:16
malulen emekli olup da bir yerde çalışan kişiler için malullük maaşının kesildiğine dair bir bilgi mevcuttu fakat bu SGK'dan malulen emekli olan için duymuştum iş yerini yenge üzerine de açarsın güvendiğin bir akrabanın üzerine de açarsın o problem olmaz önemli olan malulen emekliliğe karar vermek devrem

Android60
Genel Müdür
05 Ağustos 2024 18:56

Hayır kesilmez sen emekli sandığına tanışın 5510 larınki kesilir seninki kesilmez her türlü sigortalı Vergili işi yapabilirsiniz işe girip sigortalı olarak çalışabilirsiniz


barba21
Aday Memur
06 Ağustos 2024 00:27
ES SIGORTALI CALISIYOR, ALACAGIMIZ IKRAMIYE MALUM COK AZ KIME GUVENIPTE IS YERINI ONUN UZERINE YAPACAGIM, COCUKLAR KUCUK, O YUZDEN NET BIR CEVABA IHTIYACIM VAR DEVREM. TSK EDERIM CEVABIN ICIN
zalimkalemdar, Dün
malulen emekli olup da bir yerde çalışan kişiler için malullük maaşının kesildiğine dair bir bilgi mevcuttu fakat bu SGK'dan malulen emekli olan için duymuştum iş yerini yenge üzerine de açarsın güvendiğin bir akrabanın üzerine de açarsın o problem olmaz önemli olan malulen emekliliğe karar vermek devrem

barba21
Aday Memur
06 Ağustos 2024 00:30
SGK CALISANI KESILIR DEDI, KURUM MUDURUNE SORDU, YARIN ANKARA SGK EMEKLI SANDIGI ILE GODRUSULUP NET CEVAP VERECEK, CEVAP ICIN TSK EDERIM.
Android60, Dün

Hayır kesilmez sen emekli sandığına tanışın 5510 larınki kesilir seninki kesilmez her türlü sigortalı Vergili işi yapabilirsiniz işe girip sigortalı olarak çalışabilirsiniz


sımseeekk
Şef
06 Ağustos 2024 02:02
5434 e bağlı olduğunuz için kesilmez.5510 olsaydınız kesilirdi kesin bilgi....
barba21, Bugün
SGK CALISANI KESILIR DEDI, KURUM MUDURUNE SORDU, YARIN ANKARA SGK EMEKLI SANDIGI ILE GODRUSULUP NET CEVAP VERECEK, CEVAP ICIN TSK EDERIM.
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