Adi malul sonrası esnaflık

malulen emekli olup da bir yerde çalışan kişiler için malullük maaşının kesildiğine dair bir bilgi mevcuttu fakat bu SGK'dan malulen emekli olan için duymuştum iş yerini yenge üzerine de açarsın güvendiğin bir akrabanın üzerine de açarsın o problem olmaz önemli olan malulen emekliliğe karar vermek devrem

malulen emekli olup da bir yerde çalışan kişiler için malullük maaşının kesildiğine dair bir bilgi mevcuttu fakat bu SGK'dan malulen emekli olan için duymuştum iş yerini yenge üzerine de açarsın güvendiğin bir akrabanın üzerine de açarsın o problem olmaz önemli olan malulen emekliliğe karar vermek devrem