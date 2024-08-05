Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 14:55
POLİS MEMURU ADİ MALÜL EMEKLİLIK

2004 mezunu Polis Memuruyum.Sağlik sebebi ile D dilimi sağlik kurulu raporu verdiler.Ocak 2025 te dilekçe verip adi malul emekli olacağım.Zorunlu hizmet sürem olan 20 yıl tamamladım. Emekli olduğumda kendime ufak bir iş yeri açmayı düşünüyorum.Basit usul vergide.

Emekli olduğumda iş yeri açıp vergiye tabi olursam emekli maaşım kesilir mi veya mekli maaşımdan herhangir kesinti olurmu?

Cevabınız için şimdiden tşk ederim


zalimkalemdar
Aday Memur
05 Ağustos 2024 15:16
malulen emekli olup da bir yerde çalışan kişiler için malullük maaşının kesildiğine dair bir bilgi mevcuttu fakat bu SGK'dan malulen emekli olan için duymuştum iş yerini yenge üzerine de açarsın güvendiğin bir akrabanın üzerine de açarsın o problem olmaz önemli olan malulen emekliliğe karar vermek devrem
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