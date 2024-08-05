KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2024 14:56
Kamuda sözleşmeli ve kadrolu bilgisayar/yazılım mühendisi maaşları

sözleşmeli ve kadrolu bilgisayar/yazılım mühendisi maaşları arasında nasıl bir fark ve güncel olarak kamudaki bilgisayar/yazılım mühendisi ne kadar kazanıyor

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