Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 15:16
asgari ucrrete ara zam
her kesimin alım gücü artirilirsin tabi herkes bunu ister ama önce o TÜİK ordan alınması sart

Air Tornado
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 15:18

bir bardak soğuk su için.

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