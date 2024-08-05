Tıbbı Sekreterler bakabilir mi ?

selamın aleyküm dostlar ben 9 yıllık polis memuruyum uzmanlık alalım bilişim ,network .

kısa konuya girim uzatmak istemiyorum yaş 34 3 derslim kaldı (ön ve lisansta toplam 7 mezunluğum var) ciddi anlamda kpss çalışıyorum tıbbı sekreter atanmak için .

Nerden esti derseniz çok sıkıldım haftada 70 80 saat çalışıyorum cok yoruldum. benim sormak istediğim bu alana polislikten geçmek mantıklı olur mu benim parada maaş beklentim yok hastane ortamını seviyorum bu alana girmek istiyorum.

Bu alanda Network bilişim veya Bilgi İşlemci olarak bu alanda kendime yer bulablir miyim ..... saygılar sevgiler