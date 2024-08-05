Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 15:32
Bilgisi olan varsa yardım edebilirmi?
Hastanede tedavi olmaktayım doktordan direk durum bildirir raporu alaabılırmıyım. Kurumum sevketmedı raporu alırsam kurumum tekrar sevk edecekmi başka doktora ? cevaplar için şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDevrecilik adı altında uygulanan mobbingTerör tazminatının yetersizliğidüşünceleriniz ?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesme26 Nisan açığa alınanlarSüreç ile ilgili bilgi ?derece kademe farkiTelsiz muhaberesi

Sözlük

Alt göbek 1 Kavala kurabiyesi 2 emin olmak 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 aşkımız bitecek 2 tutunamayanlar 1 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 4 supporters 4 05.08.2024 yeni sigara zamı 4

Son Haberler

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybettiCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıHakan Fidan Sisi ile görüştüTuristin en büyük şikayeti rötarErdoğan'dan Instagram açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?