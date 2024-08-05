Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 15:48
Öğretmen olunca

3 ay yaz tatilinde başka bir işte sigortasız çalışsak sıkıntı olur mu?


Ayşegül2320
Aday Memur
05 Ağustos 2024 16:02

Birsey olmaz


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
05 Ağustos 2024 16:09

öğretmenin 3 ay tatili olmadığı bilmeyen de öğretmen olmasın

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenim ve Tıbbi sekreterlik okumak istiyorumYeni kayıt olan öğrenci parasıİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Sınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?Gebelik bildirimiEş tayini geriden gelen sigortaÖğretmenlikten memurluğa geçişMebbiste okulumuz ne zaman değişir?Yeni okulumda promosyon2024 il emri

Sözlük

Renjiro 4 emin olmak 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 supporters 4 kedi 3 tutunamayanlar 1 imla hataları yüzünden sözlükte yazmak istememek 4 öğle yemeğine eve gitmek 2 Alt göbek 1 aşkımız bitecek 2

Son Haberler

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybettiCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıHakan Fidan Sisi ile görüştüTuristin en büyük şikayeti rötarErdoğan'dan Instagram açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?