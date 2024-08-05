Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 16:16
İnfaz koruma antidepresan

1.5 sene önce mide problemlerinden dolayı reçetesiz ilaç yazıldı 2 kere , infaz koruma heyete girdim ve geçtim şimdi bakanlık itiraz etmiş bir tane daha almamı istiyor sizce bu heyetten de geçer miyim bilgisi olan var mı

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