Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2024 16:25
hemşire_yeniden atama kurası
üniversite hastanesinde kadrolu iken sağlık bakanlığına kpss ile sözleşmeli atandım. yeniden atama kurası ile sağlık bakanlığında kadrolu olabilir miyim ? yeniden atama kurası tam olarak nedir

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