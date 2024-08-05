Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


05 Ağustos 2024 17:21
Beşiktaş
Beşiktaş ile ilgili paylaşımları bu başlık altında yapalım. Hemde sohbet etmiş oluruz.

Çok Yazılan Konular

2024 Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş ***Dar ağacında olsak bile son sözümüz FENERBAHÇE...)))

Sözlük

supporters 4 uyku ilacı 2 kedi 3 Renjiro 3 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 4 tutunamayanlar 1 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 karpuz 1 Zumba 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

5 gündür haber alınamıyordu! Baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldıBorsa günü düşüşle tamamladıMuhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridiBakan Işıkhan: 684 adet tıbbi malzemenin SGK ödemesi yüzde 40 artırıldıBakan Tekin: 'Türkiye Yüzyılı' Modeli ile yeni bir çağ başlatıyoruz

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?