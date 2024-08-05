Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 17:59
Maaşına Zam Yapılan Memurun Fakirleşmesi

Temmuz ayında maaşımda 8 bin liralık artış oldu. Aynı zamanda kira sözleşmem yenilendi. Kiramda da 8bin liralık artık oldu. O da TÜFE'ye göre öyle oldu. Ev sahibine kalsa %100 zam istiyordu. Hükümet ev sahibine zam yapmış oldu. Bana kalan parada bir artış olmadığı ve tüm kalemlere zam geldiği için ben yine fakirleştim. Ev sahibinin evinin fiyatı da arttı, kira geliri de arttı ve bunların hepsi oturduğu yerden oldu. Zengin yine malına mal kattı.

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