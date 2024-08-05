Yetersiz görülen öğretmenin akademiye gitme saçmalığı

Objektif degerlendirmeler olduğu sürece yetersiz görülen her kim varsa, en üst yöneticiden, okuldaki hizmetliye kadar herkes akademiye gönderilmeli.

Bu kadar sağlam koltuk hic bir zaman kalite ve itibar getirmez.

Kendi çocuğunuza asla ogretmen olarak kabul etmeyeceginiz meslektaşlarinizi düşünün.... Bence akademiye gitmesi gereken çok fazla var.