Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 18:26
Yetersiz görülen öğretmenin akademiye gitme saçmalığı

Böyle bir uygulama olacak mı bu sene fikirleriniz neler


Kualalumpur1
Aday Memur
05 Ağustos 2024 18:41

Yetersiz görülen müdürleri ve müfettişleri nereye kim gönderecek


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Ağustos 2024 19:01

Objektif degerlendirmeler olduğu sürece yetersiz görülen her kim varsa, en üst yöneticiden, okuldaki hizmetliye kadar herkes akademiye gönderilmeli.

Bu kadar sağlam koltuk hic bir zaman kalite ve itibar getirmez.

Kendi çocuğunuza asla ogretmen olarak kabul etmeyeceginiz meslektaşlarinizi düşünün.... Bence akademiye gitmesi gereken çok fazla var.

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